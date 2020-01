Le riprese di Moon Knight potrebbero iniziare già ad agosto

A conferma del fatto che la gran parte della Fase 4 del MCU verrà completata entro l'anno, è arrivata in rete una nuova indiscrezione sulla produzione di Moon Knight, serie tra le più attese di quelle in arrivo su Disney+.

Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman (via MCU Cosmic), le riprese dello show che firmerà l'esordio live-action di Marc Spector dovrebbero iniziare il prossimo agosto: in caso di conferma, ciò significherebbe un potenziale debutto per l'autunno del 2021.

Visto il recente anticipo di WandaVision al 2020 e il possibile rinvio di Hawkeye, infatti, è possibile che i Marvel Studios abbiano in programma di pubblicare due tra le tre serie annunciate la scorsa estate, ovvero Moon Knight, Mrs. Marvel e She-Hulk.

Anche se alcuni rumor hanno indicato Daniel Radcliffe tra i candidati per interpretare il protagonista, al momento i Marvel Studios non hanno ancora trovato il volto giusto per dare vita al personaggio. Se la produzione dovesse effettivamente partire entro agosto, l'interprete di Moon Knight potrebbe essere svelato (al massimo) entro la prossima edizione del San Diego Comic Con.

Per altre notizie sul fronte Marvel/Disney+, vi lasciamo alle nuove foto dal set di The Falcon and The Winter Soldier.