Iniziate le riprese del prequel di Game of Thrones sui Figli della Foresta e gli Estranei

Mentre George R.R. Martin lancia indizi sui prequel di GOT attualmente in lavorazione in casa HBO, il Sun riporta che le riprese per quello conosciuto attualmente come The Long Night sono ufficialmente iniziate a Belfast.

Il titolo di lavorazione sarebbe Bloodmoon, Luna di Sangue, e la storia, ambientata oltre cinquemila anni prima degli eventi della serie attuale, seguirà la storia dei Figli della Foresta.

Una fonte del Sun ha dichiarato: "I fan di Game of Thrones saranno lieti di sapere che le riprese sono iniziate per il prequel. Coloro che lavorano sul set di Belfast si riferiscono alla serie con il Working Title di 'Bloodmoon'. I produttori hanno messo insieme un cast stellare e sarà una serie fondamentale per chiunque ami Game Of Thrones."

Una precedente anticipazione della serie, che godrà della presenza di Naomi Watts nel ruolo principale, ha svelato che il prequel "racconterà gli orribili segreti della storia di Westeros e svelerà la vera origine degli Estranei".

Lo spin-off è gestito dalla scrittrice e produttrice Jane Goldman, ed è solo uno dei tre prequel/spin-off che la HBO sta producendo basandosi sul lavoro di Martin.

Per altri approfondimenti, vi invitiamo a recuperare il nostro speciale su tutto quello che sappiamo di The Long Night. SJ Clarkson dirigerà il pilot, con il cast composto anche da Ivanno Jeremiah, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Alex Sharp, Naomi Ackie, Toby Regbo e Georgie Henley.