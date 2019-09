Le riprese della seconda stagione di Star Trek: Picard potrebbero partire già a marzo 2020

La premiere di Star Trek: Picard non arriverà prima del 2020 ma Patrick Stewart è già proiettato verso la seconda stagione dell'atteso spin-off.

Mentre la produzione della prima stagione è terminata ufficialmente lo scorso fine agosto, le riprese dei nuovi episodi potrebbero iniziare a pochi mesi (se non settimane) di distanza dal debutto dello show su CBS All Access.

"Non rinuncerò ai mie impegni teatrali, Anche se per adesso dovranno aspettare visti i 3 progetti che non ho ancora finito, due film e la serie tv, tutti che hanno bisogno di promozione" ha rivelato Stewart a Examiner Live. "Per questo sto annullando tutti i miei impegni, e c'è anche la possibilità che le riprese della seconda stagione di Picard inizino a marzo del prossimo anno."

In questa serie spin-off Jean-Luc Picard metterà insieme una nuova squadra per andare in soccorso di una giovane donna di nome Dahj (Isa Briones), la quale ha un legame particolare con il personaggio di Stewart. Nel cast dello show troveremo anche Santiago, Michelle Hurd, Alsion Pil, Harry Treadaway, e Evan Evagora, mentre tra i volti noti del franchise ritroveremo Brent Spinder (Data) e Jeri Ryan (Sette di Nove).

Star Trek: Picard debutterà nei primi mesi del 2020 - la data ufficiale non è ancora stata confermata - e in Italia sarà distribuita da Amazon Prime Video. Stewart ha recentemente affermato che i fan di Star Trek con questa nuova serie potrebbero rimanere scioccati.