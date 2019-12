Le riprese della seconda stagione di The Umbrella Academy sono terminate

Dopo le anticipazioni di Netflix delle scorse settimane , i fan di The Umbrella Academy saranno senz'altro contenti di apprendere che le riprese della seconda stagione sono terminate, come confermato da Justin H. Min e Tom Hopper .

I due attori della serie tratta dal fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá hanno fornito gli aggiornamenti via Instagram, condividendo le proprie sensazioni in vista della fine dei lavori.



Min, che interpreta Ben Hargreeves/Number Six, ha pubblicato una foto in compagnia del Funko POP del suo personaggio. "Io e Ben torniamo a casa", scrive l'attore, che poi inizia a ringraziare il cast e la troupe, ormai diventati "una seconda famiglia". Un pensiero poi va anche a Toronto, dove sono state svolte le riprese: "Ti amo ogni anno di più, soprattutto quando posso andarmene prima che l'inverno peggiori". Infine, promette una seconda stagione "scatenata".



Anche Hopper, che abbiamo apprezzato nel ruolo di Luther Hargreeves/Number One, ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno lavorato allo show ("lavorano un numero folle di ore per renderlo quello che è") e chiede un "giro di applausi" per queste persone, che sono "la vera famiglia di supereroi che c'è dietro The Umbrella Academy". Come al solito, trovate entrambe le foto in calce all'articolo.



La fine delle riprese testimonia che i lavori stanno procedendo bene e, anche se l'annuncio della data di uscita dovrebbe arrivare a breve, la pubblicazione dei nuovi episodi su Netflix potrebbe avvenire nella seconda parte del 2020. In attesa di saperne di più, vi invitiamo a leggere la recensione di The Umbrella Academy.