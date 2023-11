Le riprese della serie di Alien sono pronte a ricominciare! C'è una data?

Impegnato sul red carpet per il debutto della quinta stagione di Fargo, il creatore dello show Noah Hawley ha potuto brevemente aggiornare anche sull'altro progetto su cui è al lavoro attualmente, ovvero la serie su Alien che sta sviluppando sempre per FX. A quanto pare, ora che gli scioperi si sono conclusi, l'inizio delle riprese è imminente.

La serie tornerà in produzione all'inizio del prossimo anno a Bangkok, in Thailandia, come ha dichiarato lo stesso Hawley a Deadline in occasione della première della quinta stagione di Fargo tenutasi ieri sera a Los Angeles. Le riprese di Alien erano state interrotte a causa dello sciopero della SAG-AFTRA alla fine di agosto, dopo essere iniziate il 19 luglio al The Studio Park di Bangkok. I set hanno continuato a essere costruiti durante il periodo di inattività degli attori.

"Stiamo tornando in produzione il più rapidamente possibile", ha detto Hawley. "Pensiamo di iniziare a gennaio o febbraio".

"Abbiamo cominciato a girare a Bangkok, a mezzo mondo di distanza, e riprenderemo con l'arrivo del nuovo anno", ha aggiunto. Fornendo un aggiornamento ulteriore, Hawley ha continuato: "Ho già del materiale girato. Parte della prima ora è stata girata prima che fossimo costretti a interrompere tutto. È materiale con cui si può già iniziare a montare qualcosa".

"Sono entusiasta di tornare al lavoro". Tutte le sceneggiature di Alien erano state completate prima dello sciopero della WGA, indetto a maggio, per questo motivo le riprese erano cominciate normalmente a luglio nonostante lo sciopero degli sceneggiatori fosse in corso. Prodotta da Ridley Scott, la nuova serie di Alien è ambientata in un periodo precedente alla storia della Ripley di Sigourney Weaver ed è la prima storia del franchise che si svolgerà sulla Terra, circa 70 anni nel futuro.

Il cast è guidato da Sydney Chandler insieme ad Alex Lawther nel ruolo di un soldato di nome CJ, Samuel Blenkin nel ruolo di Boy Kavalier, un amministratore delegato, Essie Davis nel ruolo di Dame Silvia e Adarsh Gourav nel ruolo di Slightly. Kit Young interpreta un personaggio chiamato Tootles.

L'anno prossimo, inoltre, arriverà anche il nuovo film del franchise, Alien: Romulus. La data d'uscita è fissata attualmente al 16 agosto 2024.