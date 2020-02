Le riprese della serie di Disney+ su Hawkeye dovrebbero iniziare a settembre

Mentre continua l'attesa dei fan nei confronti del nome dell'interprete di Kate Bishop in Hawkeye, alcuni rumor ci fanno sapere che la fase di produzione dello show con protagonista Jeremy Renner è ormai alle porte.

A darne la notizia è l'insider esperto di faccende della Marvel Charles Murphy, che in una pagina del suo sito afferma come i lavori sullo show entreranno nel vivo a partire dal prossimo settembre. È un'ottima notizia per tutti i fan dei fumetti americani, dopo che alcuni voci davano per rimandata a data da destinarsi la serie che ci racconterà la vita di Occhio di Falco e della sua allieva e aiutante Kate Bishop.

Come per le altre produzioni della Disney, anche Hawkeye verrà girata ad Atlanta, inoltre sembrerebbe che Moon Knight, Ms. Marvel e She-Hulk inizieranno la loro fase di produzione prima della già annunciata serie su Clint Barton. L'insider comunque conferma come la data non sia certa, in quanto l'opera potrebbe venire rimandata ancora, magari in attesa di raggiungere un accordo con l'attrice che interpreterà Kate, identificata per ora con Hailee Steinfield.

La prima stagione farà il suo debutto nel catalogo di Disney+ a partire dall'autunno del 2021, data che è stata confermata dalla multinazionale durante il SDCC, nell'attesa vi segnaliamo il nostro articolo riguardo tutto quello che sappiamo sulla serie di Hawkeye.