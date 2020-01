Le riprese della serie su Loki inizieranno a breve

Dopo le notizie riguardo l'inizio della pre-produzione di Loki, nuovi rumor danno per imminente anche l'avvio delle riprese dello show che entrerà a far parte del catalogo di Disney+ e che ci racconterà la storia del fratello di Thor.

A darne la notizia, non confermata, è il sito Murphy's Multiverse, in un articolo in cui afferma che le riprese della serie inizieranno il prossimo 20 gennaio, nei famosi Pinewood Studios di Atlanta, prima di spostarsi in altre città statunitensi.

Non viene citata nessuna fonte ufficiale, quindi prendete questa data con le dovute precauzioni. L'opera dedicata a Loki è una delle più attese dai fan dell'Universo Cinematografico Marvel, nelle puntate scopriremo infatti quale sarà il destino del personaggio interpretato da Tom Hiddleston, fuggito durante le vicende di Avengers: Endgame con il potente Tesseract. Unico dettaglio conosciuto della trama saranno i viaggi nel tempo e la presenza dell'attrice Sophia Di Martino, in un ruolo segreto.

Altro elemento conosciuto dai fan è il working title di Loki, indicato dalla produzione con il termine "Architect". La serie dovrebbe fare il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dalla primavera del 2021, manca ancora molto tempo prima di poter vedere le avventure di Loki, siamo comunque sicuri che nelle prossime settimane avremo maggiori informazioni a riguardo.