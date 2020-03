Le riprese di The Falcon and The Winter Soldier fanno tappa in Repubblica Ceca

Procedono a gonfie vele i lavori per The Falcon and The Winter Soldier, lo show nel quale dovremmo finalmente ammirare Sam Wilson nelle vesti del nuovo Captain America. Le riprese della serie sono ora in procinto di spostarsi di un bel po' di chilometri, salvo imprevisti che con l'emergenza in atto ovviamente sono sempre dietro l'angolo.

Le prime riprese di The Falcon and The Winter Soldier si sono infatti svolte negli Stati Uniti, per la precisione ai Pinewood Atlanta Studios, ma un cambio di location sembra essere in atto in questi giorni: l'indizio è stato rilasciato da Noah Mills, che in una sua storia su Instagram ha menzionato un volo in direzione Repubblica Ceca.

L'Europa, comunque, non doveva essere l'unica tappa estera toccata dalle riprese di The Falcon and The Winter Soldier: inizialmente era infatti prevista una puntata a Puerto Rico poi rimandata a causa di problematiche ambientali, che potrebbero ora intensificarsi a causa della ben nota emergenza coronavirus.

Quale che sia il luogo in cui si svolgeranno le prossime riprese, comunque, Anthony Mackie sembra essere decisamente fiero del lavoro svolto: l'attore ha infatti dichiarato di considerare The Falcon and The Winter Soldier il suo premio Oscar. Per chi ancora nutrisse dubbi, intanto, sembra ormai cosa certa che The Falcon and The Winter Soldier rispetterà la timeline dell'MCU.