Le riprese di Y: The Last Man di FX pronte a partire non appena terminerà l'epidemia

Creduto perduto per anni, l'annunciato adattamento televisivo di Y: The Last Man di Brian K. Vaughn e targato FX sembrerebbe quasi sul punto di partire, almeno non appena il mondo avrà rallentato la diffusione del Coronavirus e si potrà tornare a sprazzi di normalità, come suggerisce anche Imogen Poots, una delle interpreti.

Intervistata infatti da Movieweb grazie al suo ultimo film, Vivarium, l'attrice ha spiegato che prima che venisse applicato negli Stati Uniti d'America il lockdown a causa della pandemia, la serie era sul punto di iniziare le riprese, questione di pochi giorni, al limite settimane. Con un pizzico di fortuna, questo dovrebbe significare che una volta rientrata l'emergenza più grave, la produzione dovrebbe riaprire preso i battenti e dare il calcio d'inizio alla fase di shooting.



Ecco le parole esatte della Poots: "Sì, eravamo sul punto di iniziare le riprese. Ho avuto le valige pronte per cinque mesi, sono arrivata sulla costa orientale la scorsa settimana e poi, ovviamente, è andata come andata a causa dell'emergenza sanitaria. È stato tutto posticipato. Ma è tutto in cantiere e siamo pronti a iniziare, abbiamo una squadra meravigliosa e sono davvero entusiasta di tutte le persone coinvolte. Spero che riusciremo a farcela prima di arrivare a 80 anni, perché so che la pre-produzione dello show va avanti già da un bel po' di tempo. Ma ce la feremo".



Nel cast di Y: The Last Man troveremo anche Ben Schnetzer nel ruolo di Yorick, Diane Lane, Ambert Tamblyn e Lashana Lynch.