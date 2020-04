Risate in casa Ferragni: Fedez cade sul tavolo sotto gli occhi del piccolo Leone

Fedez e Chiara Ferragni sono soliti pubblicare quotidianamente Storie e video della loro quarantena. Il rapper è infatti a casa a Milano con la moglie, il piccolo Leone ed il papà Franco Lucia. Quest'oggi è però stato vittima di un incidente domestico sotto gli occhi del figlio.

Come vi mostriamo nel filmato presente in calce, Fedez stava filmando il bambino quando è inciampato e caduto sul tavolino in soggiorno, fortunatamente senza farsi male ma rompendo solo qualche oggetto presente sopra di esso.

L'incidente domestico è avvenuto proprio davanti al piccolo Leone che ha immediatamente lasciato i giocattoli per correre verso il padre. Quando si è accorto che era caduto, si è messo le mani nei capelli. Il rumore ha allertato anche Chiara Ferragni che evidentemente credeva il rumore fosse stato provocato dal figlio e non dal marito, che nel frattempo è scoppiato a ridere sul pavimento.

Poco dopo Fedez ha pubblicato sul proprio profilo la registrazione delle telecamere di sorveglianza che mostra il momento esatto in cui è inciampato e caduto sul tavolino. Lo stesso post è stato commentato dall'influencer con una faccina d'imbarazzo mixata alle risate.

Di recente Fedez è tornato con "Le Feste di Pablo", che è già diventata una hit e sta scalando le classifiche.