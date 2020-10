All Rise, arriva su Infinity la prima stagione del nuovo legal drama

Sarà disponibile in streaming su Infinity da sabato 17 ottobre la nuova serie All rise, un nuovo legal drama che ha per protagonisti Simone Missick, vista in Altered Carbon 2 e Luke Cage, e Wilson Bethel di Daredevil. Gli episodi della prima stagione saranno pubblicati a cadenza settimanale.

All rise mostra gli aspetti più controversi del sistema giudiziario e racconta le caotiche vite di giudici e avvocati di Los Angeles alle prese con ufficiali giudiziari, cancellieri, poliziotti e giurati.

Simone Missick interpreta Lola Carmichael, giudice da poco nominata e nota per la sua folgorante carriera e per la sua ostinata determinazione. Tra i suoi consiglieri più fidati c'è Mark Callan (interpretato da Wilson Bethel), vice procuratore distrettuale nonché suo migliore amico, e i due dovranno gestire anche l'evoluzione del loro rapporto personale e professionale.

Tra gli altri personaggi di All rise figurano invece il giudice di sorveglianza Benner (interpretata da Marg Helgenberger), un’influente e potente figura che ha il compito di sovrintendere la transizione di Lola nel suo nuovo lavoro, e Sherri Kansky, interpretata da Ruthie Ann Miles, efficiente e pragmatica assistente giudiziaria di Lola,

Si tratta di uomini e donne che dedicano la loro vita a una causa, quella della giustizia, facendo i conti con tutti i limiti di un sistema giudiziario imperfetto.

Prodotta da Warner Bros, negli Stati Uniti la prima stagione di All rise è andata in onda sulla CBS, rivelandosi una delle novità più interessanti della scorsa stagione televisiva.