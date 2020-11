Rissa a Ballando con le Stelle: Todaro attacca Conticini anche sui social

Questo sabato si è conclusa un'altra edizione di Ballando con Le Stelle ma, non senza polemiche. Il vincitore è stato l'attore Gilles Rocca in coppia con Lucrezia Lando, ma a tenere banco è la polemica che si è scatenata tra Raimondo Todaro e Paolo Conticini.

Sembra infatti che quest'ultimo non abbia accettato di buon grado la sconfitta e che anzi abbia accusato in maniera più o meno velata la Isoardi e il suo partner di aver architettato storie d'amore per attirare maggiormente il pubblico. La risposta di Todaro non si è fatta attendere: "La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra, anzi...La prossima volta, prima di parlare sciacquatevi la bocca".

Sempre su Instagram poi Conticini ha poi aggiunto: "Caro Raimondo, sono sorpreso da questa tua dichiarazione, credo dettata dal nervosismo per l'eliminazione di ieri. Non capisco perché ne fai un fatto personale quando dico che io e Veera non abbiamo avuto bisogno di inventarci storie d’amore. Per quanto riguarda te e Elisa non ho MAI creduto ci fosse qualcosa tra voi al di fuori del ballo. Si vedeva lontano chilometri che non c’era proprio niente... Se poi c’è stato qualcuno che l’ha pensato vuol dire che ha avuto tanta fantasia. Sì, ero uno dei favoriti ma credo non più di voi che senza ballare o ballando poco, siete arrivati fino alla finale. È solo un gioco Raimondo e l’hai vinto credo 5-6 volte".

Ricordiamo che questa edizione di Ballando con le Stelle è stata messa a dura prova dal Covid. Molti sono stati i concorrenti risultati positivi, tra cui anche il partner di Alessandra Mussolini. Proprio quest'ultima era una delle favorite alla vittoria nonostante le varie critiche ricevute dalla Lucarelli.