La ristrutturazione della Marvel come causa della cancellazione di Runaways di Hulu

Anche se i fan possono finalmente godere degli episodi della terza stagione di Marvel's Runaways, questi devono fare purtroppo i conti anche con la cancellazione della serie, annunciata un mese fa e accolta con dispiacere dagli appassionati e ora commentata dagli showrunner Sephanie Savage e Joshua Schwartz.

In sostanza, la serie è stata cancellata dopo che Kevin Feige è stato nominato CCO di Marvel Entertainment, adoperandosi alacremente alla fusione della Marvel TV all'interno dei Marvel Studios, così da contenere in blocco ogni progetto dell'etichetta e avere pieno controllo sulle produzioni, optando per cancellazioni, rinnovi o rilanci. Ed esattamente come Daredevil, Jessica Jones o Cloak and Dagger, purtroppo, Runaways è stata ghigliottinata senza troppo pensarci.



Anche i due showrunner sono convinti di questa causa: "Penso sia stata una semplice valutazione realistica della giusta conclusione dello show. A volte queste cose sono fuori dal nostro controllo. Molte volte, quando stai realizzando una serie tv, continuare non dipende sempre dalla tua volontà. Potrebbe dipendere da centinaia di fattori differenti. Da parte nostra volevamo soltanto assicurarci di avere il finale perfetto di fronte a questa possibilità, cosa che a nostro avviso siamo riusciti a fare".



La Savage ha poi aggiunto: "In un questo nuovo mondo dello streaming, quella che prima era una serie tv dall'arco di 5 stagioni da 22 episodi l'una è sempre più spesso un arco di 3 stagioni da 10 episodi l'una. Questa sembra ormai essere diventata la norma".



Marvel's Runaways 3 è interamente disponibile su Hulu.