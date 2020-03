Niente risultati del tampone per Daniel Newman: furioso l'attore di The Walking Dead

Daniel Newman di The Walking Dead non è per niente soddisfatto dell'atteggiamento tenuto dal sistema sanitario statunitense nei confronti dell'emergenza coronavirus: su Instagram l'attore ha raccontato con toni non proprio teneri la vicenda relativa al suo ricovero per un sospetto caso di covid-19.

"Grazie per tutta la preoccupazione! Credo che un sacco di fan di The Walking Dead mi abbiano visto nella sala d'emergenza dedicata al coronavirus. Ecco cos'è accaduto. Ero stato da poco in Australia con Sam Smith, Dua Lipa e migliaia di persone provenienti da tutto il mondo per il Mardi Gras Pride. Ero stato a contatto con persone malate e avevo cominciato a presentare alcuni sintomi, finché una volta tornato negli Stati Uniti mi fu comunicato che un membro del nostro gruppo aveva contratto il coronavirus" comincia Newman nel suo post.

L'attore poi prosegue: "Passai tutto il giorno chiamando i numeri d'emergenza, ma nessuno aveva il tampone. Finalmente trovai una struttura da cui mi dissero che i miei sintomi combaciavano, mi fu detto di recarmi lì immediatamente. Feci tutti i test, ma mi dissero che siccome presentavo sintomi lievi il governo non consentiva di elaborare i risultati. Gli era permesso di elaborare solo quelli di 'persone con sintomi gravi, persone anziane o che fossero state da poco in Cina o in Italia'. Mi è costato 9.116 dollari! E non mi hanno neanche dato i risultati. Perché dopo quasi tre mesi dallo scoppio dell'epidemia in Cina il nostro Paese non è ancora preparato con test, mascherine, disinfettanti, carta igienica? Perché hanno investito miliardi nel mercato, ma non nel nostro sistema sanitario? Siamo già passati per l'H1N1 e la SARS, perché non abbiamo un'unità pronta per situazioni del genere?"

Uno sfogo che va quindi ad unirsi alle critiche generalmente piuttosto dure che gli Stati Uniti stanno ricevendo da ogni parte per la gestione della pandemia. Proprio a causa del coronavirus, inoltre, il finale della decima stagione di The Walking Dead è stato cancellato; vediamo, dunque, come hanno reagito i fan di The Walking Dead alla decisione della produzione.