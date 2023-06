Rita Ora e Taika Waititi svelano il segreto del loro amore a Vogue Australia

La cantante Rita Ora e Taika Waititi, regista di Jojo Rabbit, hanno posato per gli scatti bollenti di Vogue Australia: la coppia ha rivelato di essersi sposata a gennaio e nel corso dell'intervista a Vogue Australia, la cantante britannica e il regista hanno raccontato tutti i segreti del loro matrimonio.

Per la coppia, è fondamentale ritagliarsi uno spazio da dedicare al partner: "Questo è il problema del matrimonio, delle relazioni, si tratta di trovare quella persona con cui vuoi uscire e assicurarti di farlo davvero", ha detto Taika mentre Rita ha aggiunto: "Si tratta di sacrificare certe cose e trovare il tempo l'uno per l'altro, specialmente quando ci sono due persone impegnate nella relazione... Se ci tieni davvero a qualcuno, lo capirai".

Il regista premio Oscar per Jojo Rabbit (sapevate che Taika Waititi non fece mai prove per interpretare Hitler?), inoltre, ha dichiarato di sentirsi rilassato in presenza della cantante: "Ho fatto un sacco di cose con altre persone con cui non ho mai avuto una relazione che mi fanno sentire molto rigido. Quindi fare qualcosa con la mia migliore amica, è solo più rilassante per me. Siamo più a nostro agio l'uno con l'altro e possiamo scherzare e poi possiamo anche fare sul serio quando è necessario".

Rita Ora, invece, ha dichiarato che il marito è stata la sua più fonte di grande ispirazione per il suo nuovo album You&I, in uscita il 14 luglio. Il regista Waititi è attualmente impegnato nella sceneggiatura del nuovo film di Star Wars.