Si ritorna nel passato nel primo trailer di Agents of S.H.I.E.L.D. 7

Nemmeno il tempo di riprendersi dalla sesta stagione che, durante il D23 la Marvel Television ha mostrato il primo interessante trailer ufficiale per la settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D..

Potete trovare il primo trailer comodamente all'interno di questa notizia.

Nel trailer non viene mostrato moltissimo né sappiamo cosa accadrà veramente, ma, a quanto pare, si tornerà nel passato. Gli showrunner hanno promesso che questa stagione sarà collegata in qualche modo ai film del Marvel Cinematic Universe ed è chiaro che, visto il setting, è possibile che tutto ciò accadrà tramite il personaggio di Peggy Carter, che dovrebbe tornare sempre impersonato dall'attrice Hayley Atwell.

La settima stagione dello show targato Marvel Television tornerà su ABC per l'estate del 2020, dunque dovremo attendere ancora un po' prima di scoprire qualche dettaglio in più o vedere qualche frammento in più. Quel che sappiamo è che questa settima stagione sarà anche l'ultima e chiuderà il fortunato show.

Tra gli interpreti, ricordiamo, Clark Gregg, Ming-Na Wen e Chloe Bennett.