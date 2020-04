Ritorna il Professore nella quarta stagione de La Casa di Carta, disponibile su Netflix

Abbiamo scoperto i titoli delle nuove puntate de La Casa di Carta, adesso è arrivato il momento di scoprire come continuerà la storia dei protagonisti della serie di Netflix, la cui quarta stagione è disponibile nel catalogo del servizio streaming.

Ad annunciarlo è l'account Twitter di Netflix, che ha fatto sapere ai numerosi fan della serie spagnola, creata da Álex Pina, l'arrivo delle puntate inedite. La stagione, composta da otto episodi già presenti nella piattaforma da oggi, ci mostrerà la continuazione della storia de Il Professore e della sua banda, impegnati a fuggire dalla Banca Spagnola. L'attesa di scoprire come se la caveranno i protagonisti, bloccati mentre cercavano di eseguire uno dei loro colpi più difficili, è ormai alle stelle, come potete leggere dai commenti al tweet presente in calce alla notizia, in cui i numerosi fan dello show cercano di capire come si potranno salvare i protagonisti della serie.

Nel cast ritroveremo tutti gli attori principali, oltre ad Álvaro Morte rivedremo Pedro Alonso, Esther Acebo, Jaime Lorente, Darko Peric, Luka Peros, Hovik Keuchkerian e Itziar Ituño. Se non l'avete ancora visto, vi segnaliamo il trailer della quarta stagione de La Casa di Carta, invece se siete curiosi di leggere un primo parere sugli episodi inediti dello show, vi lasciamo con la nostra recensione dei primi 5 episodi.