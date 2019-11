Ritorna la serie evento Adrian: ecco ora e canale in cui andrà in onda

La serie evento di Adriano Celentano è pronta per la sua seconda occasione: dopo aver condiviso un video recap di Adrian, lo show animato si prepara per la sua seconda occasione, dopo i cambiamenti apportati allo spezzone live in onda prima delle puntate.

A partire da oggi, giovedì 7 novembre, su Canale 5 tutti i fan del Molleggiato potranno rivedere la serie animata andata in onda lo scorso anno e chiusa dopo ascolti bassi e polemiche tra gli ospiti presenti nello show dal vivo. Adrian, nome del protagonista, è un abitante di una Milano distopica, completamente oppressa dai poteri forti, che temono però il messaggio del carismatico orologiaio. Ad occuparsi dei bozzetti preparatori è stato il celebre artista Milo Manara, mentre le musiche sono state curate da Nicola Piovani, con i testi di Vincenzo Cerami.

Non sappiamo ancora i nomi degli attori e conduttori presenti nello spezzone che andrà in onda prima del cartone, nelle ultime settimane si era parlato di Maria de Filippi e Massimo Giletti ospiti di Adrian, insieme a Paolo Bonolis e Carlo Conti. Non resta altro che sintonizzarci su Canale 5 a partire dalle 21:20 e vedere come continuerà la storia ideata da Adriano Celentano, e soprattutto se questa volta saranno mandate in onda tutte le puntate della serie.