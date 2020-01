Ritorna il tormentone sul finale de I Simpson. Questa volta parla il presidente di Fox

La conclusione definitiva de I Simpson è un argomento che ciclicamente torna di moda. Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, si è espresso sull'inevitabile finale lasciando intendere che non è ancora presente un piano preciso.

Quando finiranno I Simpson? La domanda probabilmente sorge spontanea perché si tratta di una delle serie televisive più longeve della storia dell'intrattenimento e ci si aspetta sempre l'annuncio di una conclusione da un momento all'altro. A far tornare il dubbio ai fan della bizzarra famiglia gialla di Springfield, sono state le dichiarazioni di Danny Elfman, autore della storica sigla iniziale dello show, che annunciavano la probabile chiusura della serie il prossimo anno.

Parlando in esclusiva con il portale Deadline, Thorn ha dichiarato che bisogna prepararsi al giorno della chiusura, anche se per adesso non c'è nulla di pianificato.

"Dobbiamo prepararci per quel giorno in cui non avremo alcuni dei nostri show animati di punta" aggiungendo successivamente "Il nostro lavoro intensificato non significa che abbiamo una determinata urgenza, come invece alcuni starebbero pensando, credendo che quegli show possano scomparire. Possiamo prolungare i nostri prodotti e mantenerli attivi per tutto il tempo che vogliamo".

Per il momento, dunque, non è prevista nessuna fine nel breve periodo per la serie animata. Per tutti i fan dello show ideato da Matt Groening, ricordiamo che ci saranno Cate Blanchett e David Harbour ne I Simpson, a prestare la propria voce per alcuni episodi delle stagioni 31 e 32.