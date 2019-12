Un altro ritorno è atteso nell'Arrowverse per Crisi sulle Terre Infinite

Il produttore dell'Arrowverse, Marc Guggenheim, ha anticipato il ritorno di un personaggio che non vediamo da un po' tra gli eroi che saranno presenti in Crisi sulle Terre Infinite. Di chi si tratterà?

Come al solito è Marc Guggenheim a fornirci questi teaser accattivanti che non fanno che aumentare l'hype per l'evento televisivo dell'anno, il megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite.

Il produttore ha infatti risposto a un utente su Twitter che chiedeva un indizio su chi potesse il personaggio che, tra quelli indicati nel suo post, sarebbero potuti tornare (se mai ce ne fosse stato uno)

"@mguggenheim un indizio su Crisi, per piacere... 1. The Hawks 2. Vixen 3. The Ray"

Al che, Guggenheim, avrebbe replicato molto semplicemente: "Uno dei tre".

Sembrerebbe dunque che se la giochino questi personaggi (Hawkman e Hawkgirl in questo caso vengono contati insieme).

Ma non è finita qui, perché un altro utente ha poi commentato il post con uno screenshot che faceva riferimento a un precedente scambio, sempre su Twitter, e sempre con Guggenheim.

"@mguggenheim #CrisiSulleTerreInfinite In una qualche criptica maniera... Potresti dirci qualcosa su Vixen (Mari) e e The Ray, i nostri eroi animati dell'Arrowverse?" aveva scritto il secondo utente.

"Posso dire qualcosa di criptico su The Ray e su come abbia a che fare con Felicity" è stata la risposta di Guggenheim, che ha poi portato il secondo utente a scrivere sotto al post del primo "È The Ray [a tornare]!".

Non sappiamo quanto fidarci di queste ultime informazioni (dopotutto, nulla esclude che poi possano tornare anche altri volti noti... Quel "Uno dei tre" potrebbe voler significare più di quel che sembra), ma ciò che è certo è che Crisi sulle Terre Infinite sarà un appuntamento imperdibile per ogni fan dell'Arrowverse. Qui potete trovare il final trailer di Crisi sulle Terre Infinite.