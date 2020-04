Il ritorno di Batwoman nel promo ufficiale del diciassettesimo episodio, "A Narrow Escape"

Il sedicesimo episodio di Batwoman, intitolato "Through the Looking Glass", ha visto Kate Kane (Ruby Rose) uccidere August Cartwright e collaborare con Alice per poi doppiogiocarla e rinchiuderla ad Arkham, e le conseguenze di quelle scelte le vedremo a fine aprile nel diciassettesimo episodio, "A Narrow Escape", di cui è oggi disponibile un promo.

La domanda a cui Kate deve dare una risposta è adesso una sola: è ancora un'eroina? È un quesito che l'affligge e abbraccia ogni centimetro della sua psiche, e forse l'arrivo di un nuovo e pericoloso criminale intenzionato a lasciare un segno dinamitardo per le strade di Gotham potrà aiutarla a trovare riscontro positivo al suo dubbio, rimettendola sulla strada del bene, per la salvezza della sua città e dei cittadini che la popolano.



"A Narrow Escape" segnerà a fine aprile il ritorno di Batwoman dopo un mese di pausa, il che significa che i fan si aspettano un episodio importante ed efficace. La puntata sarebbe dovuta andare in onda lo scorso 29 marzo, però rimandata a causa della Pandemia di Coronavirus e posticipata al prossimo 26 aprile, ovviamente perché è stato impossibile concluderne la post-produzione con il lockdown in corso.



