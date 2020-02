Ritorno col botto per Don Matteo 12: quasi 6 milioni di spettatori!

Il ritorno di Don Matteo 12 fa segnare subito ascolti importanti, a dimostrazione dell'affezione del pubblico italiano nei confronti del parroco di Spoleto. La quinta puntata in onda ieri sera è infatti stata vista da 5,840 milioni di spettatori, con uno share del 26,5%.

Un dato doppio rispetto a quello di "Mamma o Papà?" in onda su Canale 5 nella stessa fascia oraria, che ha conquistato 2,158 milioni di spettatori con share del 10,2%. Passengers di Rai2, invece, ha interessato solo 811mila spettatori con uno share del 3,9%.

Le Iene Show su Italia 1 ha catturato l'attenzione di 1,438 milioni di spettatori con share dell'8,8%. Skianto, trasmesso su Rai3, ha raccolto davanti allo schermo 286mila spettatori con share dell'1,2%, mentre Dritto e Rovescio di Rete 4 si è fermato a 967mila spettatori con share del 5,4%.

783mila spettatori per PiazzaPulita di La7, che ha ottenuto uno share del 4,4%, mentre l'incontro tra Roma e Gent in onda in chiaro su TV8 ha segnato un 5,3% con share del 5,4%.

Don Matteo 12 ha superato anche Masterchef 9, che è stata la scelta di 474mila spettatori con share del 2,9% nel primo episodio e 707mila spettatori e share del 3,6% nel secondo.

Questa sera torna il GF Vip, con una puntata che si prospetta ricca di sorprese dopo le dichiarazioni di Patrick.