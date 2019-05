Il ritorno di Ciro Di Marzio nel primo teaser de L'immortale, il film spin-off di Gomorra

Subito dopo il finale della quarta stagione di Gomorra Sky Atlantic ha mandato in onda, a sorpresa, il primo teaser ufficiale de L'immortale, il film spin-off di Gomorra che racconterà la storia di uno dei personaggi più amati dello show: Ciro di Marzio.

Il teaser, che potete trovare in calce alla notizia, riprende il drammatico finale della terza stagione di Gomorra nel quale lo stesso Ciro muore per mano di Gennaro e finisce in mare.

Lo sviluppo del film era stato rivelato da Deadline lo scorso settembre ma fino ad ora non era stato pubblicato alcun aggiornamento, ecco cosa sappiamo del film:

L'immortale sarà prodotto da Cattleya e diretto da Marco D'Amore, interprete stesso di Ciro di Marzo, che in seguito alla morte del suo personaggio ha deciso di partecipare allo show dall'altro lato della macchina da presa - l'attore ha diretto gli episodi 5 e 6 di questa quarta stagione.

I dettagli sulla trama del film sono al momento sconosciuti ma secondo il report iniziale dovrebbe essere incentrata sulla formazione del personaggio: dalla sua infanzia, che gli ha donato il soprannome "immortale", al suo lavoro come sicario per la famiglia Savastano.

L'immortale arriverà nelle sale italiane a Natale distribuito dalla Vision Distribuito. In attesa di saperne di più sul film dedicato a Ciro vi rimandiamo alle nostre prime impressioni sulla quarta stagione di Gomorra.