Il ritorno di Felicity in Arrow sarà 'cruciale' per la storia

Se vi stavate chiedendo quanta importanza potesse avere il personaggio di Emily Bett Rickards nell'ultima stagione di Arrow, state per ricevere una risposta: parecchio. Ad affermarlo è Katherine McNamara, interprete della figlia di Oliver e Felicity nello show, Mia.

Inizilamente era stato annunciato che l'ultima stagione di Arrow avrebbe dovuto fare a meno di Emily Bett Rickards e della sua Felicity. Ma poi, qualche settimana fa, ecco arrivare, per la gioia dei fan del personaggio (e degli shipper Olicity? Chi lo sa...), un nuovo annuncio: Felicity farà parte del series finale di Arrow.



Quello che in molti si saranno chiesti, però, è il tipo di ruolo, e la rilevanza, che avrebbe potuto avere il personaggio arrivati a questo punto, dato che produttori e Presidente del network (Pedowitz) si erano detti soddisfatti di come si era conclusa la sua storia all'interno dello show.



Ma dei bravi narratori sanno sempre (o quasi) come fare, e a conferma di ciò arriverebbe la dichiarazione di Katherine McNamara, che avrebbe rivelato a TV Line quanto "cruciale" sia Felicity per la storyline.



"È stato davvero bello averla di nuovo sul set. E ha reso persino l'aspetto sociale del termine delle riprese molto più significativo, perchè è una parte così essenziale di quello che è Arrow, e adoro Emily... Sono così contenta che sia andato tutto per il meglio" prosegue l'interprete di Mia Smoak.



L'ottava e ultima stagione di Arrow è in onda ogni martedì su The CW.