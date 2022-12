Ritorno al futuro diventerà una serie animata? Risponde l'account Twitter ufficiale

Mentre di tanto in tanto qualcuno avanza l'ipotesi di un possibile Ritorno al Futuro 4 o di un reboot completo della trilogia cinematografica, venendo puntualmente smentito da Robert Zemeckis e Bob Gale, recentemente è emersa l'ipotesi di un reboot della serie animata classica di Ritorno al Futuro andata in onda sulla CBS dal 1991 al 1992.

Nel 1991 è stato realizzato un adattamento televisivo animato della serie, che è durato due stagioni prima di essere cancellato a causa dei bassi ascolti. Sebbene il franchise non sia più stato toccato (al di là del musical di Broadway), da diversi anni si parla di un reboot di Ritorno al futuro.

In un post sull'account Twitter ufficiale di Ritorno al futuro, il franchise ha smentito le voci di un revival televisivo animato. L'account ha risposto a un tweet di Giant Freakin Robot, che annunciava che Ritorno al futuro sarebbe diventato una serie animata su Netflix. Questo ha fatto sì che il franchise pubblicasse una GIF di Christopher Lloyd in cui esclama: "Non sta succedendo". Quando un fan ha risposto a questo post chiedendo se ci fosse il potenziale per una cosa del genere, Ritorno al Futuro ha risposto con un'altra GIF, stavolta di Marty McFly (Michael J. Fox) in Ritorno al Futuro 2 che proclama: "La risposta è no".

In un'intervista rilasciata quest'anno, Michael J. Fox ha dichiarato che se Ritorno al futuro dovesse mai avere un reboot, vorrebbe che il suo personaggio, Marty, fosse interpretato da una donna. Ha anche detto che, sebbene non ci siano ancora piani per un reboot, ritiene che il franchise "tornerà in auge". In un'epoca di frequenti reboot e revival, non è del tutto da escludere.

A novembre, Fox ha postato una foto di se stesso con il co-protagonista di Ritorno al futuro, Lloyd, con la didascalia "Io e Doc stiamo facendo qualcosa di pesante...". Questo ha fatto credere ai fan online che fosse in programma un reboot. Tuttavia, si è rivelato essere l'annuncio di una nuova linea di merchandise di Ritorno al futuro e non un nuovo progetto. Se da un lato alcuni sono rimasti un po' delusi, dall'altro si è diffusa la voce che la reunion di Fox e Lloyd potrebbe significare qualcosa di più di una semplice mossa di marketing.