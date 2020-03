Il ritorno di Hank e della DEA nel promo del terzo episodio di Better Call Saul 5

I vari trailer pubblicati in rete nelle settimane passate e anche le anticipazioni dei creatori, Vince Gilligan e Peter Gould, e delle star ce lo avevano già confermato, ma è grazie a un nuovo promo dedicato al terzo episodio della quinta stagione di Better Call Saul che rivediamo finalmente il mitico Hank Schrader (Dean Norris).

Il filmato del terzo episodio, The Guy For This, è anzi interamente dedicato nella sua brevità al ritorno del personaggio suocero di Walter White (Bryan Cranston) e all'arrivo della DEA all'interno dell'economia narrativa della serie con protagonista Bob Odenkirk nei panni di Jimmy McGill, ormai quasi del tutto trasformatosi in termini morali, etici e deontologici nell'eponimo che dà il titolo allo show prequel-spin-off di Breaking Bad.



Il promo usa per tagline "The DEA returns to AMC", proprio ad anticipare le indagini e la presenza di Hank in modo più o meno fisso da questo momento in poi, fino alla sesta e ultima stagione di Better Call Saul, come già precedentemente annunciato. Vedremo il ritorno di Cranston nei panni di Walter White verso la fine? Chissà.



Better Call Saul 5x03, The Guy For This, andrà in onda sulla AMC questa sera, per approdare poi domani alle 9.00 del mattino su Netflix.