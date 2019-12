Il ritorno di Lucas Grabeel in un BTS di High School Musical: The Musical: The Series

Un video dal dietro le quinte della serie tv di Disney+ High Scool Musical: The Musical: The Series ci anticipa il ritorno di Lucas Grabeel, il Ryan Evans dei film originali.

Ryan Evans è tornato.

High School Musical: The Musical: The Series potrà dare il bentornato a Lucas Grabeel nel prossimo episodio in onda su Disney+, The Tech Rehearsal, di cui potete vedere il video del dietro le quinte e le immagini in esclusiva sul link fonte in calce alla notizia.

"Mi avevano chiamato e mi avevano chiesto se fossi interessato a discutere dell'opportunità di riapparire nello show con i produttori esecutivi Bill Borden e Tim Federle. Ho detto immediatamente di sì, ma ero comunque un tantino esitante, anche se mi intrigava l'idea di tornare e vedere come mi avrebbero 'riutilizzato', oltre ad avere più dettagli sullo show" ha raccontato l'attore "Una volta che ho sentito quello che aveva da dire Tim, che mi ha descritto con una tale passione la serie e come volesse mantenere l'integrità della storia, della musica, delle coreografie e in generale dello spirito dei film, ma anche renderli fruibili per una nuova generazione, mi sono davvero entusiasmato. Ho accettato e colto con piacere l'opportunità di tornare a farne parte".

Nella serie, Grabeel interpreta una versione fittizia di se stesso: "È interessante perché non si trattava esattamente di tornare a interpretare Ryan [il fratello di Sharpay]. Era un mix tra me, Ryan e High School Musical, e la mia vita. È stato divertente provare a capire dove fosse il confine tra queste cose, e come interpretare me stesso ma con un pizzico di Ryan".

Dei nuovi episodi della prima stagione di High School Musical: The Musical: The Series vengono resi disponibili ogni venerdì su Disney+ nei paesi in cui è attivo il servizio.