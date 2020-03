Il ritorno di Maggie? Troppo 'spoileroso' secondo la sceneggiatrice di The Walking Dead

Nello stesso periodo in cui è stato reso noto l'addio di Danai Gurira, avvenuto con il tredicesimo episodio di The Walking Dead 10, la sceneggiatrice Angela Kang aveva annunciato di aver ancora qualcosa in serbo per il personaggio di Maggie, interpretato da Lauren Cohan.

Maggie ha infatti lasciato il gruppo principale di Hilltop nella nona stagione, per aiutare Georgie in una nuova comunità e nello stesso episodio abbiamo assistito anche alla dipartita di Rick Grimes, dopo la quale c'è stato un salto temporale di sei anni. Ormai è confermato il ritorno di Maggie, ma sulle modalità in cui rientrerà nella trama principale la showrunner non si sbilancia:

"Voglio dire, è certo che tornerà. È buffo, ma non posso davvero dire niente riguardo al suo ritorno perché è davvero troppo spoileroso, ma è chiaro che siamo davvero felici che Lauren stia tornando. Avevamo sempre pianificato il suo rientro in un modo o nell'altro e abbiamo lavorato sul momento giusto, come sapete bene. Alla fine ha funzionato e siamo davvero entusiasti del ritorno, e stiamo mettendo in piedi la sua prossima storia per la stagione 11".

Nell'undicesima stagione la vedremo quindi come uno dei personaggi principali. L'abbandono di Cohan era avvenuto in seguito a diverse divergenze per questioni contrattuali, che sembrano essersi risolte in vista della prossima stagione.

Proprio su Maggie si basa la teoria sul finale di TWD pensata da Chandler Riggs, e chissà, magari tornerà davvero in una veste nuova, in conflitto con i protagonisti.