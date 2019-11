Il ritorno di Mr. Poopybutthole nella serie animata Rick and Morty

Nella quarta stagione di una delle serie animate più apprezzate degli ultimi anni, sorta di parodia cinica e sferzante di Ritorno al futuro, Rick and Morty, si registra il ritorno di uno dei personaggi più amati, nonostante sia apparso in pochi cameo: si tratta di Mr. Poopybutthole, che torna questa volta con una partecipazione molto più ampia.

In un ultimo tentativo per battere il genere più insano degli heist movies, Rick ha dovuto riunire una troupe. E naturalmente occorreva la presenza di Mr. Poopybutthole.

Il primo incontro con questo personaggio è stato del tutto casuale, come parte di una strana invasione aliena, in cui una forza diabolica si è impressa nei ricordi della famiglia di Rick e Morty, manifestandosi come dei personaggi casuali.



In mezzo a tutta questa confusione, Mr. Poopybutthole fu colpito dalla figlia di Rick, Beth, e costretto ad una riabilitazione fisica. In seguito creò una famiglia, iniziò ad insegnare e si vide raramente, tranne che nelle clip post-credit degli episodi per ingolosire sul futuro della serie, in particolare nel finale della seconda stagione.

Nell'episodio 'One Crew Over the Crewcoos' Morty', Mr. Poopybutthole fa il suo trionfale ritorno mentre aiuta gli altri eroi a salvare il mondo da un heist robot.

L'esilarante personaggio di Taika Waititi debutta in Rick e Morty proprio nella quarta stagione. Guardando la première della prima stagione si vede che Rick è in grado di sconfiggere la morte.