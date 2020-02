Il ritorno di un personaggio di Legends of Tomorrow in Miss Me, Kiss Me, Love Me

Miss Me, Kiss Me, Love Me, il secondo episodio della quinta stagione di Legends of Tomorrow, ha reintrodotto un volto noto nello show. Vediamo come.

Il ritorno di Zari (Tala Ashe) ci era già stato mostrato in uno sneak peek dei Miss Me, Kiss Me, Love Me, ma ora che l'episodio è andato in onda, sappiamo come è andata e cosa è effettivamente successo.

Nella puntata in questione, in cui affrontiamo ancora le conseguenze dovute agli eventi di Crisi sulle Terre Infinite e alla fusione delle diverse timeline, Behrad (Shayan Siobhan) trascina Nate Heywood (Nick Zano) nel 2040 per il compleanno del padre, al quale presenterà Nate in qcome professore del college che in realtà non ha mai frequentato.

Al party, Nate viene presentato a Zari, che in questa realtà è una social media influencer. Nate ricorda di aver visto Zari nel videomessaggio nascosto nel databank del Waverider, ma Zari pensa che Nate sia solo di uno dei suoi 50 milioni di follower. Più tardi però Nate chiederà a Zari se la ragazza lo ha riconosciuto, o se si ricorda anche solo vagamente di lui, e lei ammetterà di sentire come se si conoscessero in un qualche modo.

Alla fine, Zari si ricorderà di aver visto Nate in un filmato del 2020 dell'Heywood incident, e realizza che in quell'occasione erano presenti sia lei che Behrad. Decide così di parlare con i suoi genitori, ma prima che ciò accada, Nate e Behrad aprono un portale che li conduce tutti e tre a bordo del Waverider, per la confusione di quasi tutti i presenti.

A quanto pare, Zari è di nuovo a bordo... Di cosa, non può ancora saperlo, ma non crediamo ci voglia molto perché lo scopra.

Legends of Tomorrow è in onda ogni martedì su The CW.