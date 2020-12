Il ritorno di PostalMarket: Diletta Leotta sulla prima copertina

A metà anno PostalMarket aveva annunciato il suo ritorno, con un ambizioso piano presentato da Stefano Bortolussi. Ebbene, dopo circa sei mesi il countdown è terminato ed è stato anche svelato il primo volto che andrà sulla copertina.

Si tratta di Diletta Leotta, la showgirl e conduttrice sportiva del momento, che attraverso i propri canali ufficiali Instagram ha mostrato la copertina dell'edizione autunno-inverno 2021 di PostalMarket. Nella didascalia, la Leotta si limita ad un "Postalmarket ritorna. Ci vediamo nell’autunno 2021. Last Christmas without Postalmarket", ed ha anche taggato la pagina ufficiale Instagram del magazine. Inutile dire che il post ha immediatamente fatto il pieno di like da parte sei sostenitori, ma almeno al momento non è chiaro che tipo di contenuti proporrà.

La copertina di PostalMarket è stata occupate da alcuni dei volti più famosi del nostro paese, da Monica Bellucci a Carla Bruni, passando per Cindy Crawford, Valeria mazza, Eva Herzigova e Helena Christensen. Il catalogo ha accompagnato milioni di italiani per quasi due generazioni, ma è chiaro che l''arrivo di Amazon e degli e-commerce ha avuto un impatto devastante sulle vendite.

Proprio Bortolussi in passato aveva affermato che con il nuovo PostalMarket vuole creare la Amazon Italiana, ci riuscirà? Staremo a vedere.