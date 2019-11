Il ritorno di Quentin Lance in Arrow ruberà la scena, parola di David Ramsey

Reset, il sesto episodio dell'ottava stagione di Arrow sarà particolare per due motivi. Il primo è che sarà diretto da David Ramsey , il secondo è che ci sarà il ritorno di Paul Blackthorne nei panni di Quentin Lance, un ritorno che ruberà la scena.

Ad affermarlo è lo stesso David Ramsey, che ha parlato con TV Guide a proposito della nuova apparizione di uno dei personaggi preferiti dai fan, ancora colpiti dalla sua morte al termine della sesta stagione.

Quentin Lance, infatti, si è sacrificato per salvare la figlia Black Canary (Katie Cassidy Rodgers), ma nel promo della sesta puntata di Arrow è vivo e vegeto.



Ramsey non ha spiegato le modalità del ritorno di Lance, ma ha anticipato che sarà fatto in un modo che toccherà le corde degli spettatori, grazie anche alla performance di Blackthorne.

"Ruba la scena", ha raccontato Ramsey. "Paul è stato magnifico, magnifico, magnifico in questo episodio. C'erano alcune cose che doveva fare e creare (un personaggio non solo al servizio del proprio arco narrativo, ma anche quello più ampio di Oliver) e lo ha fatto in modo eccellente. Penso che sia stato incredibile in questo episodio".



L'attore, in questo caso regista, ha fornito anche qualche dettaglio sull'episodio, definito "non convenzionale" e che aiuterà Oliver (Stephen Amell) "nel suo percorso di accettazione del proprio destino". Ma perché sarà diverso dagli altri episodi della serie targata The CW? "Molto spesso, un arco narrativo di Oliver inizia in un episodio e finisce dopo tre, sei episodi o un'intera stagione". In questo caso, invece Green Arrow "inizia in un punto e finisce in un altro. E noi viaggiamo con lui in un modo che in genere non facciamo nella serie".

Nei giorni scorsi, anche Paul Blackthorne ha commentato il suo ritorno in Arrow.