Il ritorno della Regina delle Fiabe nel promo del settimo episodio di Harley Quinn

Dopo un sesto e movimentato episodio che ha visto Harley Quinn addentrarsi nei meandri della Batcaverna del Cavaliere Oscuro, la DC Universe ha pubblicato in rete a due giorni di distanza dalla messa in onda dell'episodio il promo del settimo e atteso episodio della serie animata dedicata alla Regina del Crimine di Gotham.

Intitolato semplicemente "The Line", l'episodio vedrà Harley Quinn (Kaley Cuoco) e la sua sconclusionata banda di alleati unire le forze con la bentrovata Regina della Fiabe doppiata in originale dalla mitica Wanda Sykes, non più intrappolata nella forma di un libro all'interno del Tax Code degli Stati Uniti d'America.



A differenza del precedente incontro con Harley, però, la strega questa volta non dovrebbe limitarsi a dare soltanto consigli all'ambizioso gruppo di criminali, dato che anche nel trailer di avverte una rapida ascesa ai suoi modi particolarmente viscerali e omicidi.



Harley Quinn 1x07 approderà su DC Universe la prossima settimana, esattamente il 10 gennaio 2020. Non si conosce ancora una piattaforma d'arrivo italiana per la serie animata, che potrebbe sbarcare in primavera su Amazon Prime Video o Netflix.



La serie animata DC sta comunque ricevendo recensioni positive oltreoceano. Speriamo di vederla presto anche in Italia. Qualcuno la sta vedendo? Curiosi di saperne di più? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.