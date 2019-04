Il ritorno di Roy Harper nelle nuove immagini di Arrow 7

The CW ha rilasciato diverse nuove immagini della prossima puntata della settima stagione di Arrow, che anticipa il ritorno di uno dei personaggi più amati dello show DC, Roy Harper, interpretato da Colton Haynes. Il personaggio ha partecipato allo show stabilmente dalla seconda stagione ma nell'ultima stagione, come nella quarta, era guest star.

La prossima settimana Roy Harper ritornerà nel Team Arrow e il suo tempismo è certamente importante, visto che la squadra avrà bisogno di ogni tipo d'aiuto per sconfiggere il Nono Cerchio.

Tuttavia la missione prende una svolta inaspettata che si traduce in gravi danni collaterali, con Oliver Queen che si ritrova nel mirino di Dinah (Juliana Harkavy).



Le foto mostrate da The CW mostrano diversi membri del Team Arrow interrogati dal SCPD.

Ricordiamo che Arrow chiuderà i battenti con l'ottava stagione, che concluderà definitivamente l'arco narrativo di Oliver Queen nello show.

Una decisione che ha scosso molto i fan della serie ma anche gli stessi protagonisti, con Stephen Amell che ha condiviso anche un video sui social per salutare tutti gli appassionati.

Conclusa la produzione della settima stagione, Arrow ora si prepara a chiudere il cerchio con l'ottavo ciclo di episodi. Senza Emily Rickards nel cast, come dichiarato poco tempo fa.

Nel frattempo i fan aspettano il ritorno di Roy Harper, per poter seguire questo finale di stagione dello show creato da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg. Siete pronti ad affrontare il Nono Cerchio?