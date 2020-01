Il ritorno di Toyman e Wimm nella nuova clip ufficiale di Supergirl 5x11

Avevamo avuto modo di anticipare il suo ritorno nell'immagine ufficiale di Supergirl 5x11 di pochi giorni fa, ma è adesso grazie alla clip ufficiale di "Back From The Future - Part One" che possiamo ammirare il ritorno dell'attore Jeremy Jordan nei panni dell'amato Winn nella serie supereroistica DC targata CW.

Un ritorno, quello di Winn, che i fan della serie hanno attesa dalla terza stagione di Supergirl, e nell'undicesimo episodio della quinta stagione non tornerà soltanto il supereroe collega di Kara, perché ad accompagnarlo ci sarà anche un perfido villain della serie, Toyman. O per meglio dire "un nuovo" Toyman, almeno guardando il filmato che trovate all'interno della notizia.



Supergirl (Melissa Benoist) e Alex (Chyler Leigh) restano allibite nel constare che il nuovo Toyman altri non è che Winn... o almeno così sembrerebbe finché il vero Winn non si presenta davanti a loro, chiedendo di fermare "il Toyman che si spaccia per lui sfruttando la sua faccia". L'obiettivo dell'episodio e del successivo, probabilmente, sarà dunque quello di fermare questo Winn Malvagio legato in qualche modo a Toyman.



Supergirl 5x11, "Back From the Future - Part One" andrà in onda in america il prossimo 26 gennaio sulla CW. Curiosi? Vi sta piacendo questa stagione? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.