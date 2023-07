Rivals, Aidan Turner spiega: 'c'è così tanto sesso che ci sono due coach dell'intimità'

Rivals, la nuova serie prodotta da Disney per la piattaforma di streaming Disney+ a quanto pare avrà un numero di scene di sesso talmente fuori dall’ordinario che si è pensato di assumere due assistenti all’intimità per aiutare il cast. Lo rivela Aidan Turner, che ha ammesso quanto si stia divertendo nel lavorare al nuovo show.

Vi abbiamo già consigliato le migliori serie di luglio 2023 su Disney+ e, dopo le dichiarazioni dell’attore di Lo Hobbit, non può che montare l’attesa e la curiosità nei confronti del nuovo show della casa di Topolino, tratto dal romanzo omonimo di Jilly Cooper.

Le parole dell’irlandese non lasciano nulla all’interpretazione: “Nel nostro show facciamo così tanto sesso che dobbiamo avere due coordinatori dell’intimità. Due!”.

Quindi ha continuato: “Ogni giorno siamo in un’enorme residenza signorile diversa, da qualche parte, a fare feste in giardino. E capita anche quella cosa che succede a volte durante la lavorazione delle serie, e vedo che succede anche qui, anche se nessuno di noi lo ha ammesso, per cui c’è una leggera metamorfosi. Siamo tutti pronti per fare festa. L’altra sera siamo andati all’Ivy, abbiamo fatto tardi e bevuto molti cocktail. Non ho mai desiderato di più una seconda stagione di qualcosa in vita mia”.

Rivals racconterà gli eccessi vissuti negli anni ’80 da personaggi dell’alta società della regione fittizia del Rutshire riprendendo le vicende narrate nella saga di 10 libri della scrittrice inglese.

Mentre aspettiamo di poter avere nuove informazioni sul nuovo show, vi lasciamo al trailer del nuovo film Disney+ Chevalier.