Rivedremo anche il Lucifer di Tom Ellis nella nuova serie su Sandman di Netflix?

La notizia dell'ordine di una prima stagione completa di Sandman - tratto dall'omonima serie a fumetti di Neil Gaiman - da parte di Netflix non solo ha causato la gioia dei fan ma scatenato anche qualche suggestiva ipotesi.

Tra queste la più interessante è quella in cui ci si chiede se il Lucifer di Tom Ellis - sempre in forze al catalogo Netflix dopo il salvataggio che ne ha decretato il rinnovo per una quarta e quinta stagione - possa fare la sua comparsa nella nuova serie da poco confermata su Sandman. Il collegamento tra le due produzioni è presto detto: il personaggio nacque proprio dalla penna di Neil Gaiman che lo introdusse nel mondo dei fumetti della Vertigo Comics in Sandman nel 1989. Il personaggio proseguì poi le sue avventure cartacee nella serie spin-off dedicata e scritta da Mike Carey sempre su Vertigo; Lucifer è apparso anche come personaggio di supporto nei numeri di The Demon, The Spectre e altri fumetti del DC Universe.

Per quanto riguarda la serie su Lucifer, come sappiamo, Netflix l'ha rinnovata per una quinta e ultima stagione e ha assicurato che il suo percorso nella serie arriverà a una conclusione soddisfacente, sconsigliando ai fan di proseguire con inutili petizioni per prolugarne la vita sulla piattaforma. La showrunner dello show, Ildy Modrovich, aveva infatti dichiarato: "Tutta la decisione di confermare insieme la quinta stagione e la conclusione della serie è stata presa con la consapevolezza di quanto amore voi fan avete dato al progetto e noi volevamo darvi tutto noi stessi, nonché tutto il tempo possibile per metabolizzare la notizia. E per questo noi vi siamo immensamente grati".

Che ne pensate? Non sarebbe eccezionale se Lucifer continuasse a vivere nella serie appena ordinata su Sandman e non si fermasse quindi alla quinta stagione della sua serie? Sandman arriverà prossimamente su Netflix e gli episodi porteranno la firma di Allan Heinberg, con Neil Gaiman e David S. Goyer che co-scriveranno il primo episodio.