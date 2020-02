Rivedremo Morgan in Fear The Walking Dead 6? Alcuni indizi lo confermerebbero

Il finale di Fear The Walking Dead 5 ha lasciato in fan con il fiato sospeso e con il destino di Morgan appeso a un filo: tutti si sono chiesti se sarebbe sopravvissuto per tornare nella sesta stagione e adesso alcuni indizi sembrano dare risposta alle tante domande.

Dopo la messa in onda di End of the Line gli sceneggiatori Andrew Chambliss e Ian Goldberg erano stati alquanto evasivi sul destino di Lennie James:

"Era lì, circondato da zombie, e sanguinava copiosamente. Non importa che fosse stato colpito alla spalla o al cuore, era una brutta ferita da proiettile e per lui non sarà semplice sopravvivere."

Parlando del messaggio di speranza che aveva inviato a Strand (Colman Domingo), Dwight (Austin Amelio) e agli altri sopravvissuti hanno detto:

"Tutto quello che possiamo dire è che nel suo messaggio finale di Morgan diceva di vivere le loro vite perché quello che stanno facendo è importante. Per Morgan la domanda è se sarà o meno in grado di seguire i suoi stessi consigli e di sopravvivere a quegli, ideali, 30 secondi in cui la telecamera della quinta stagione si è spenta e quella della sesta si è accesa. Possiamo solo aspettare e sperare."

Tuttavia, a dare nuova speranza ai fan è il post condiviso nelle ultime ore dall'account twitter dello show AMC, che troverete in calce: "non perdere mai la speranza" è il commento che accompagna la foto di Morgan mentre sull'albero campeggia il messaggio "nessuno se ne va davvero finché non è finita".

Ottime notizie dunque e ,stando alle dichiarazioni di James, dopo aver scoperto il destino del suo personaggio la scelta degli autori gli è sembrata più che coerente:

"Mi hanno chiamato e mi hanno detto cosa sarebbe successo a Morgan. La loro decisione non mi ha sorpreso ed è qualcosa a cui in qualche modo ero preparata. [Chambliss e Goldberg] mi avevano preparato."

Fear The Walking Dead 6 è attualmente in produzione e c'è chi spera in un crossover con la sere principale.