Rivedremo The Punisher nel MCU? La risposta di Jon Bernthal

L'interprete di Frank Castle Jon Bernthal ha risposto a una delle domande che probabilmente gli vengono rivolte più di frequente: rivedremo The Punisher nel MCU?

Come praticamente in ogni intervista dalla cancellazione di The Punisher e delle serie Marvel di Netflix, e in particolare da quando i Marvel Studios hanno ufficialmente acquisito il diritto di utilizzare i personaggi Netflix nei loro progetti, Jon Bernthal si è trovato nuovamente a rispondere alla domanda "Rivedremo il tuo Frank Castle nel MCU?".

"Sapete, è tutto da vedere. Onestamente, non ci penso troppo" è stata la più recente replica dell'attore, attualmente impegnato con il press tour di Small Engine Repair "Sono davvero felice. Siamo tutti davvero fortunati a poter fare questo lavoro. Posso parlare anche per gli altri con cui state parlando quando dico che amiamo davvero ciò che facciamo. Lavoriamo sodo, possiamo sostenere le nostre famiglie con questo lavoro, ma non perdiamo mai di vista il fatto che siamo incredibilmente fortunati a guadagnarci il pane in questo modo".

E poi aggiunge: "Mi piace lavorare con persone che rispetto, ammiro e per cui provo affetto, e realizzare cose insieme a loro. Questo progetto nello specifico è esattamente ciò che voglio fare. Quindi qualsiasi altra opportunità che si presenterà nel frattempo, vedremo che accadrà. Ma questo è davvero qualcosa che vale la pena celebrare".

Sembra dunque che Bernthal non ci stia davvero rimuginando troppo su, sebbene l'attore abbia già espresso in passato la volontà di tornare nei panni di The Punisher. Chissà se ne avrà la possibilità...

E voi, che ne pensate? Rivedremo The Punisher e gli altri personaggi delle serie Netflix nel MCU? Fateci sapere la vostra nei commenti.