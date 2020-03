Rivelata la causa di morte di Harry Hains, star di American Horror Story

Lo scorso 7 gennaio è morto Harry Hains, attore visto in American Horror Story, all'età di soli 27 anni, ma solo oggi è stata rivelata la causa esatta che ha portato al suo decesso, a due mesi esatti dalla tragica notizia.

L'attore sarebbe morto a causa di una intossicazione accidentale da fentanyl, come confermato dall'indagine durata due mesi e condotta dal Los Angeles County Medical Examiner. Il fentanyl è un oppiaceo sintetico con effetti simili all'eroina che viene utilizzato per alleviare il dolore intenso. Il rapporto del medico legale ha elencato il luogo della morte di Harry come "ospedale" e le modalità della sua morte come "incidente".

Nato a Melbourne, in Australia, Hains aveva vissuto anche a Londra e New York. Successivamente si era trasferito a Los Angeles. Oltre ad apparire in AHS: Hotel e in The OA, Harry Hains aveva recitato anche in un episodio di Sneaky Pete su Amazon Prime Video, e si era impegnato anche nella musica, con lo pseudonimo Antiboy. Nel messaggio Instagram che ne annunciava la scomparsa, l'attrice e madre del ragazzo Jane Badler aveva scritto: "Aveva il mondo ai suoi piedi. Ma purtroppo ha lottato con la malattia mentale e la dipendenza".

Harry Hains si era inoltre identificato come 'gender fluid': "So di essere nato maschio" affermava "ma non credo di rappresentare quello che significhi essere un uomo. Credo che dovremmo essere quello che vogliamo. Diventa un po' confuso quando iniziamo ad etichettare noi stessi, quindi provo a stare lontano dalle etichette".