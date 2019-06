Rivelata la data di debutto ufficiale della prima stagione di Batwoman!

In una mossa che ci si aspettava da un momento all'altro, The CW ha rivelato il suo programma delle uscite autunnali e quindi le date di debutto delle sue serie più attese, tra cui la prima stagione interamente dedicata a Batwoman.

La serie con protagonista assoluta Ruby Rose debutterà sul network il 6 ottobre 2019, mentre in precedenza vi avevamo già rivelato la data d'uscita di Arrow, ovvero il suo ritorno con l'ottava e ultima stagione, con cui il pubblico darà il suo addio all'eroe di Star City.

La storia di Batwoman racconterà le vicende di Kate Kane, una ragazza che non aveva mai pensato all'idea di diventare una vigilante di Gotham. La città, però, sprofonda nel caos dopo che Batman scompare misteriosamente e la polizia si ritrova sconfitta nello scontro con le gang criminali.

Oltre al costume indossato dall'eroina, sono state recentemente diffuse anche delle nuove immagini ufficiali dalla prima stagione. Poche settimane fa, la protagonista Ruby Rose aveva parlato delle sue difficoltà di incontrare ingaggi rilevanti legate al fatto di essere "gender fluid": "Quando sono entrata nel cast di Batwoman, non sapevo che essere una donna gender fluid volesse dire che non potevo essere lesbica - non vengo considerata abbastanza lesbica. La mia prima reazione è stata 'Pfft' ma ho pensato 'Aspetta, fammi capire, come faccio a non sbagliare? Perché se a qualcuno là fuori non va bene, devo capire perché e come rimediare. Non sono trans. Ma se essere gender fluid significa che non posso identificarmi come donna, allora non credo di poterlo essere.' Forse ho bisogno di inventare un altro termine, uno che non dia fastidio a nessuno. Uno con il quale posso essere gender fluid, ma anche lesbica, perché altrimenti non sono sicura di ciò che sono".

Non ci resta quindi che aspettare l'autunno per vederla all'opera nei panni di Batwoman.