Rivelata la data di uscita di Hollywood, la nuova serie di Ryan Murphy su Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita di Hollywood, la nuova serie di Ryan Murphy che porterà gli spettatori nella Tinseltown post-Seconda guerra mondiale, in piena Golden Age del cinema americano.

La data del debutto è stata fissata il 1 maggio e per l'occasione è stato mostrato anche il poster ufficiale, che trovate in calce all'articolo, riportante la tagline "cosa succederebbe se potessi riscrivere la storia?".



Come aveva annunciato Ryan Murphy nel comunicare l'inizio delle riprese la scorsa estate, Hollywood è una lettera d'amore alla Tinseltown di quegli anni ed è stata ordinata dal colosso dello streaming ancor prima della realizzazione del pilot.



Il nuovo show seguirà un gruppo di aspiranti attori e registi i quali faranno di tutto per riuscire a sfondare nel mondo del cinema. Ogni personaggio offrirà uno sguardo unico dietro i sipari dorati della Golden Age e verranno approfonditi temi come le varie dinamiche del potere, alcune delle quali sono presenti ancora al giorno d'oggi. Oltre che da Murphy, Hollywood è stata scritta anche da Ian Brennan e Janet Mock.

Tra i membri del cast segnaliamo David Corenswet, Darren Criss, Jeremy Pope, Samara Weaving, Laura Harrier, Jim Parsons, Dylan McDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jake Picking e Joe Mantello. Compariranno invece come guest star, Maude Apatow, Mira Sorvino e Rob Reiner.



Hollywood è la terza serie sviluppata da Murphy per Netflix, che ha già pubblicato The Politician, mentre per Ratched bisognerà aspettare settembre.