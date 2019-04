Rivelata la data di uscita della terza stagione di Designated Survivor

La campagna di rielezione per il presidente Tom Kirkman inizierà il prossimo venerdì 7 giugno, quando la terza stagione di Designated Survivor, dramma politico prodotto e distribuito da Netflix, tornerà in streaming on demand sulla piattaforma.

L'annuncio arriva a quasi otto mesi dalla cancellazione della serie dal palinsesto ABC, cui seguì l'intervento di Netflix che decise di acquistarne i diritti per proseguirla sui propri canali.

“Creativamente, abbiamo avuto un sacco problemi a dare vita ad una nuova stagione, nonostante il gran numero di showrunner coinvolti,” aveva detto l'entertainment chief di ABC Channing Dungey lo scorso maggio. "Avevamo meno fiducia nel percorso creativo dello show rispetto a quello delle altre serie su cui stavamo lavorando."

Per chi fosse a digiuno delle puntate precedenti: Amy B. Harris (Wicked City) era stata originariamente nominata showrunner per Designated Survivor (serie creata da David Guggenheim), solo per essere poi sostituita da Jon Harmon Feldman (Blood & Oil) a pochi giorni dall'inizio delle riprese. Feldman a sua volta ha abbandonato il progetto nel bel mezzo della stagione 1, e per rimpiazzarlo il network arruolò Jeff Melvoin (Army Wives), che ha completato la prima stagione. Keith Eisner (Good Wife) ha lavorato invece alla seconda stagione, con la terza che invece sarà supervisionata da Neal Baer.

Nel cast della terza stagione figurano anche le new entry Anthony Edward e Julia White. La serie racconta la storia di Thomas Kirkman, un politico di basso rilievo che si ritrova improvvisamente presidente degli Stati Uniti quando un'esplosione uccide sia il presidente in carica, sia tutti gli altri politici della linea di successione. Il protagonista è interpretato da Kiefer Sutherland.