Rivelata l'identità di un nuovo membro del cast di Falcon and The Winter Soldier?

La serie TV dedicata ai due personaggi dei fumetti Marvel è una delle più importanti del servizio streaming di Disney: mentre iniziano a circolare le prime voci riguardo l'ambientazione di Falcon and The Winter Soldier, alcuni fan hanno scoperto una possibile aggiunta al cast tenuta in gran segreto.

Nel video condiviso dall'account di Twitter @FWSupdates, che trovate in calce alla notizia, si nota l'attrice Julie Zhan a cena con il collega Desmond Chiam. Julie ha ammesso di essersi vista per caso con uno dei membri del cast di Falcon and The Winter Soldier, mentre si trova anche lei ad Atlanta, città in cui verrà girata la serie, per un "progetto segreto".

La grande segretezza che i Marvel Studios chiede ai suoi attori di rispettare è ormai una cosa nota a tutti, per questo sono in molti a credere che questo incontro tra i due non sia stato casuale, ma che invece Julia Zhan possa entrare a far parte del progetto che ci racconterà la storia del successore di Captain America.

Ricordiamo che la serie farà il suo debutto su Disney+ nel corso del 2020, tra le ultime notizie vi segnaliamo una foto con il nuovo look di un protagonista di Falcon and The Winter Soldier.