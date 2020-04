Rivelata una parte della lettera scritta da Carol a Maggie di The Walking Dead

Dopo aver letto i commenti di Khaty Payton di The Walking Dead, sono in molti ad aspettare con ansia il finale della decima stagione. Nell'attesa vi segnaliamo questa curiosità, riguardante il rapporto tra Carole e Maggie.

Durante una degli episodi precedenti abbiamo assistito ad una visione di Carol, in cui incontra Alpha, ex leader dei Whisperer assassinata da Negan. Durante il breve discorso tra le due, veniva citata una lettera scritta dal personaggio interpretato da Melissa McBride, in cui avvisava Maggie degli ultimi eventi accaduti ad Hilltop e Alexandria. I fan hanno finalmente potuto darle un'occhiata, scoprendo parte del contenuto.

Ecco cosa si può leggere nella lettera mostrata per qualche secondo nella serie: "Maggie, devi tornare indietro. Jesus è morto, anche Tara, Enid e mio figlio. Sono stati uccisi da un gruppo chiamato Whisperer, li hai mai sentiti? Indossano la pelle dei morti e si muovono insieme a loro, vivono con i morti... Quando incontri uno zombie fai attenzione alle mani, per cercare un coltello. Non sottovalutarli". Scopriamo così che Carol ha voluto chiedere a Maggie di tornare, per aiutarla a sconfiggere i suoi nuovi avversari.

Intanto il personaggio con il volto di Lauren Cohan è stato il protagonista del nuovo promo di The Walking Dead 10, che ci mostra il finale di stagione rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus.