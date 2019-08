Rivelata la sinossi della serie tv di Star Wars su Obi-Wan Kenobi?

La notizia del giorno riguarderebbe la diffusione della sinossi della annunciata serie tv di Disney+ con protagonista l'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor.

Salve, è questa la strada per Tatooine? Perché è lì che sarebbe diretto uno dei nostri Maestri Jedi preferiti.

Noi avevamo già fatto qualche ipotesi al riguardo, ma stando a quanto riportato da Spoiler TV, la sinossi ufficiale della serie tv in lavorazione sulla piattaforma di streaming Disney reciterebbe come segue: "Tatooine - un mondo desertico dalle rigide condizioni di vita, dove i contadini faticano sotto il calore di due soli, mentre cercano di proteggere se stessi e i propri cari dai predatori Tusken Raiders. Un pianeta isolato ai confini dello spazio civilizzato. E un luogo improbabile dove trovare un Maestro Jedi in cerca di un nascondiglio, o un bambino orfano ancora in fasce, sulle cui piccole spalle risiede il futuro di una galassia.

Conosciuto dagli abitanti del luogo semplicemente come 'Ben', questo straniero che va in giro con barba e tunica è una figura enigmatica che si tiene in disparte, che non condivide nulla sul proprio passato, e che si impegna a fondo per rimanere un outsider. Ma con il crescere delle tensioni tra i contadini e le genti della Tribù del Deserto, guidate da uno spietato leader di guerra, Ben si ritrova coinvolto nella battaglia, con il rischio di mettere in pericolo la stessa missione che lo ha portato a Tatooine.

Ben - il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, eroe della Guerra dei Cloni, traditore dell'Impero e protettore dell'ultima speranza della galassia - non può più voltare le spalle al male, così come non può più rinnegare il suo addestramento Jedi. E quando del sangue sarà versato ingiustamente, delle vite innocenti saranno minacciate, e un avversario senza pietà sarà smascherato, Ben non avrà altra scelta che rivolgersi alla saggezza Jedi - e al formidabile potere della Forza - nella sua infinita lotta per la giustizia".

Voi cosa ne pensate? Vi aspettavate qualcosa del genere? Fateci sapere nei commenti.