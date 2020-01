Rivelata la trama della premiere della quinta stagione di Legends of Tomorrow

Dopo la messa in onda della quinta e ultima parte del gigantesco crossover Crisi sulle Terre Infinite, previsto per il 14 gennaio, subito dopo toccherà all'attesissima premiere della quinta stagione di Legends of Tomorrow, intitolato "Meet the Legends" e di cui la CW ha diffuso in queste ore la sinossi ufficiale.

Questa la trama: "LUCI, CAMERA, AZIONE. Sara (Caity Lotz), Ray (Brandon Routh) e Mick (Dominic Purcell) sono scioccati nello scoprire che le Leggende sono diventate famose. Sembra che tutti eccetto Sara adorino i riflettori, al punto di invitare una troupe di documentaristi a bordo della Waverider così da essere filmati mentre indagano su di un nuovo e misterioso capovolgimento del contiuum spazio-temporale. È così che le Leggendo scoprono che la nuova minaccia non è altri che Rasputin, che sembra uscito direttamente dall'Inferno e potrebbe essere più difficile da sconfiggere di quanto pensino. Nel frattempo, John Constantine (Matt Ryan) crede di avere una spiegazione a questi strani eventi e informa la squadra della difficile missione per sistemare il tempo".



Le Leggende saranno già protagoniste dell'ultima parte del crossover, ma l'inizio reale della quinta stagione di Legends of Tomorrow sarà proprio con questo intrigante e già promettente episodio, sicuramente differente da molte altre avventure vissute dai personaggi finora.