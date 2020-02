Rivelate le date d'uscita di Wandavision e Falcon and The Winter Soldier!

Disney+ sgancia la bomba: finalmente Wandavision e Falcon and The Winter Soldier hanno una data d'uscita e a rivelarlo sono gli stessi vertici della piattaforma streaming.

La notizia ci è appena giunta e, come immaginiamo anche voi, non stiamo più nella pelle: Falcon and The Winter Soldier debutterà il prossimo agosto, mentre WandaVision arriverà a dicembre... Un gran bel regalo Walt Disney!

I rumor riguardo un'uscita estiva dello spin-off con Bucky Barnes (Sebastian Stan) e Falcon (Anthony Mackie) circolavano già da tempo, ma adesso la conferma ufficiale farà sicuramente volare alto i cuori dei fan in tutto il mondo, soprattutto dopo che le recenti notizie dei rallentamenti sul set avevano reso quasi un miraggio un debutto così ravvicinato.

Insomma, una settimana ricca di novità quella del Super Bowl, in occasione del quale è stato distribuito il primo trailer mash-up di WnadaVision, Loki e Falcon and The Winter Soldier e da qui in avanti le sorprese potrebbero essere all'ordine del giorno.