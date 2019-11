Rivelate le Funko Pop! dedicate alla quarta stagione di Rick and Morty

La Funko ha rivelato in queste ultime ore la nuova collezione di Funko POP! dedicate ai primi cinque episodi della quarta e attesissima stagione di Rick and Morty, la dissacrante e geniale serie animata ormai di culto di Adult Swim pronta a tornare la prossima domenica con delle nuove e assurde avventure intergalattiche.

Cosa ci rivelano queste Funko POP? Tante cose fuori di testa, come ad esempio che il fatto che Rick si trasformerà almeno in una specie di orsacchiotto del cuore, in un'ape, che ci sarà un Morty versione Dr. Manhattan - con poteri psichici - e una versione rossa, bionda e capelluta dell'iconico Mr. Meeseeks.



I titoli dei primi cinque episodi svelati qualche giorno fa fanno ancora una volta riferimento al mondo del cinema, in particolare horror e fantascientifico come di consueto. Si va da Edge of Tomorty: Rick Die Repeat, che citerà apertamente il film di Doug Liman con Tom Cruise e Emily Blunt (di cui si attende da anni l'arrivo del sequel) a The Old Man and the Seat, da One Crew Over the Crewcoo's Morty - in riferimento al dramma di Milos Forman con Jack Nicholson - a Claw and Hoarder: Special Ricktim's Morty - citazione alla celebre serie Law & Order - fino ad arrivare a Rattlestar Ricklactica, chiara citazione al Battlestar Galactica di Ronald D. Moore.

Questi primi cinque episodi della quarta stagione di Rick and Morty, come confermato dal trailer diffuso qualche settimana fa, andranno in onda su Adult Swim a partire dal 10 novembre prossimo, mentre i restanti cinque usciranno nel corso del 2020, con la data ancora da annunciare.

Nei nuovi episodi ritroveremo come sempre Rick e Morty immersi nelle loro mirabolanti, strane e spesso disgustose avventure in giro per l'intero universo e per le altre realtà parallele esistenti, con al solito il povero Morty costretto a subire le disattenzioni o le mancanze del nonno scienziato.