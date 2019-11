Rivelate le sinossi degli episodi 4,5 e 6 di The Manalorian

Il terzo episodio di The Mandalorian è stato trasmetto solo poche ore fa su Disney+, ma la Casa dei Sogni non accenna a mollare la presa: le sinossi del quarto, quinto e sesto episodio della serie con Pedro Pascal sono ufficialmente online. Continuando troverete alcuni spoiler sulla serie: attenzione!

Nella 1x03 intitolata The Sin Cada Dune, interpretata da Gina Carano, ha fatto il suo debutto nello spin-off di Star Wars dando vita al sodalizio col cacciatore di taglie: cosa accadrà adesso? Le sinossi forniscono un primo indizio su ciò che ci aspetta:

Episodio 4: Il mandaloriano si unisce a un ex soldato per proteggere un villaggio dai predoni.

Episodio 5: Il mandaloriano aiuta un inesperto cacciatore di taglie che alle sue calcagna.

Episodio 6: Il mandaloriano si unisce a un equipaggio di mercenari in una pericolosa missione.



L'azione non mancherà di certo, ed è proprio quello che i fan Lucasfilm sparavano di vedere in questo spin-off molto, molto avvincente, merito anche del produttore Jon Fraveau che potrebbe diventare una figura cardine nel franchise di George Lucas.

Se avete perso qualche dettaglio della serie targata Disney+, ecco la nostra recensione del secondo episodio e alcune curiosità sul tecnologico armamentario del mandaloriano e sulla particolare colonna sonora.

Il cacciatore di taglie tornerà il 29 novembre in occasione del Giorno del Ringraziamento con il quarto capitolo.